В Ираке убит американский «спецназовец года»
35-летний военнослужащий США погиб от пули террориста. Инцидент произошел 10 августа.
© Фото: marinecorpstimes.com
В Ираке погиб военнослужащий корпуса морской пехоты США комендор-сержант Скотт Коппенхафер. 35-летний американец был убит террористом во время выполнения задания в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Известно, что Коппенхафер в прошлом году был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты года» (USMC Critical Skills Operator) за руководство иракским спецназом.
Как сообщает Marine Corps Times, военнослужащий погиб 10 августа. До перевода в элитный отряд спецназначения Коппенхафер служил пулеметчиком и снайпером.