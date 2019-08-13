Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки туристического вертолета на Камчатке
Транспортная прокуратура организовала проверку инцидента с жесткой посадкой туристического вертолета Ми-8 на Камчатке. Сотрудники ведомства уточняют все обстоятельства произошедшего.
«Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Мы сейчас уточняем все обстоятельства, в том числе и место, где все это произошло», - сообщила «Звезде» представитель прокуратуры Елена Барсукова.
По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» с 25 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника в Камчатском крае 13 августа. Машина получила повреждения хвостовой части, медики оказывают помощь пострадавшим на месте.