В Приамурье убрали изображение солдат НАТО с памятника погибшим в ВОВ

С памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья убрали панно, на котором были изображены солдаты НАТО. Об этом свидетельствуют новые фотографии монумента.

Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин сообщил, что появление изображения бойцов Североатлантического альянса на памятнике вызвало бурю возмущения среди местных жителей.

Стоит отметить, что НАТО основали через несколько лет после окончания Второй мировой войны, а именно в августе 1949 года. На вызвавшем же скандал плакате солдаты альянса были изображены с американской винтовкой М-16, которую приняли на вооружение только в 1960-е годы.

По словам Ветелкина, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения».