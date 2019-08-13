Крымский мост побил новый рекорд трафика

В понедельник, 12 августа, на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд трафика. За сутки по нему проехали 35 989 машин. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа. Тогда по мосту через Керченский пролив проехали 35 307 автомобилей. Такие данные привел инфоцентр «Крымский мост».

С начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. В сезон отпусков поток традиционно вырос. Интенсивность движения по мосту наблюдается в обе стороны: жители материковой части страны направляются на полуостров, а жители Крыма часто едут в приморские города Краснодарского края.

В целом с начала работы моста по нему проехали 6,5 миллиона машин.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Это самый протяженный в России мост. Движение по нему было запущено 16 мая 2018 года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.