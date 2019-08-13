Пожар возле химзавода: во Владимире дотла сгорел пассажирский автобус

Во Владимире возле здания Владимирского химического завода сгорел маршрутный автобус. Кадры инцидента, который произошел утром во вторник, 13 августа, были опубликованы в Сети.

По сообщениям МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 05:49 утра. Несмотря на то что пожарные незамедлительно выехали на вызов, огонь успел полностью уничтожить транспортное средство.

В тушении пожара принимали участие 7 человек и 2 единицы спецтехники. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины инцидента устанавливаются.