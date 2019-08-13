Снежный забег: массовые скачки кенгуру в Австралии попали на видео

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: метеорологи зафиксировали рекордные 14 сантиметров осадков. Изменениям погоды в первую очередь оказались рады кенгуру, которые устроили массовые забег по заснеженным равнинам.

Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, целое стадо кенгуру радостно скачет по снегу. При этом животных не смущают преграды: они запросто преодолевают заборы.

«Это то, что вы не сможете видеть каждый день в Австралии. Кенгуру в снегу», - подписал автор ролика в Twitter.

Несмотря на радостное поведение кенгуру, маленькие города Австралии оказались отрезаны от внешнего мира, сообщает NSW. Также не обошлось без жертв: в результате резкого изменения температуры погибла женщина, еще два человека были госпитализированы.