Чернобыльская «машина ядерного апокалипсиса» обнаружена в России

«Машина ядерного апокалипсиса» обнаружена в городе Каменск-Шахтинский под Ростовом. Речь идет о танке «Ладога».

По данным СМИ, всего было выпущено пять машин этой модели. Их также называли «тяжелыми лимузинами», поскольку ожидалось, что этот транспорт будет использоваться в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР.

Танки рассчитаны на шесть человек. Они имеют надежную защиту от оружия массового поражения, в связи с чем их вес достигал 42 тонн.

Как уточняет сайт «Российской газеты», ленинградский конструкторы снабдили бронетехнику фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами воздуха и кондиционером.

Помимо этого, танки имели новейшие на тот момент системы связи и наблюдения, а также телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды.

Первая единица была изготовлена в начале 1980-х годов: за основу было взято шасси танка Т-80. В качестве силовой установки был использован 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, а после «Ладога» получила еще более мощный ГТД-1250. Оба двигателя были способны осуществлять очистку от пыли, включая радиоактивную.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



