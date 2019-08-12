Порошенко приехал на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Экс-президент Украины пришел в сопровождении охранников. Порошенко сразу вошел в здание Госбюро, общаться с журналистами он не стал. У входа столпились противники бывшего президента. К зданию Госбюро стянута полиция.

Ранее, 25 июля, бывший украинский лидер был на допросе в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщил директор бюро Роман Труба. Всего же Госбюро расследует 11 уголовных дел против Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.