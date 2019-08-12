В Красноярском крае обнаружили четырех погибших туристов
По предварительной информации, люди отравились газом.
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Тела четырех человек нашли в туристической палатке в Красноярском крае. Проверку по факту гибели людей начали следственные органы.
Умерших обнаружили в Мотыгинском районе утром в понедельник, 12 августа.
«В утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек», - говорится в заявлении ГСУ СКР по Красноярскому краю.
По предварительным данным, туристы отравились газом от горелки в палатке. Следственный комитет ведет проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.