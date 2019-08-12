Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации

В Тулуне Иркутской области люди устроили стихийный митинг у здания администрации города. Они возмутились перебоями с выдачей гуманитарной помощи, а также заподозрили чиновников в том, что они раздают ее своим родственникам.

В очередь у пункта выдачи в Тулуне в последние дни люди начали выстраиваться с пяти утра, хотя открывается он только к полудню. Недоверие людей вызвало объявление на дверях местной администрации, где сообщалось, что разгружать воду и продукты некому, а также инцидент с раздачей помощи «с черного входа». Пострадавшие от паводка боятся, что им может ничего не достаться, так как, по их словам, сотрудники администрации тайно раздают продукты своим близким.

Мэр Тулуна Юрий Карих рассказал, что недопонимание возникло из-за того, что к выдаче помощи подключились люди, которые не были знакомы с правилами.

«Когда пришла гуманитарная помощь, очередь с одной стороны стояла. Люди [которые привезли помощь] захотели поучаствовать в раздаче этой помощи. Но начали ее раздавать с другой стороны здания. Пошли, так скажем, с черного входа люди, стали эту помощь получать, а основная очередь возмутилась. Ну и произошел вот этот конфликт», - объяснил он.

Ситуацию удалось разрешить, однако это не единственный скандал с выдачей гуманитарной помощи в Тулуне. Прокуратура Иркутской области начала выявлять тех, кто добился компенсации незаконно. Так, в первые дни после паводка некоторым людям удалось доказать, что они жили в затопленных домах, однако потом выяснилось, что это не так. Мошенников разоблачили, в казну вернулись уже десятки тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Тулуне порядка 450 домов не подлежат восстановлению после мощного наводнения. Общее количество пострадавших от паводка в Иркутской области, по последним данным, достигло 45 тысяч человек. Около 23 тысяч из них получили материальную помощь: в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч - за полную.