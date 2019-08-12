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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ

Роман Захаров
09:08 12.08.2019
Украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 миллиметра по населенному пункту Октябрь.
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ
© Фото: Ministry of Defense of Ukraine, flickr

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели минометный обстрел населенного пункта Октябрь на юге ДНР. В результате атаки вспыхнул жилой дом.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР, украинские силовики выпустили восемь снарядов калибра 82 миллиметра по населенному пункту.

«Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать очередное преступление… и повлиять на украинскую сторону с целью недопущения дальнейшего обострения обстановки на линии соприкосновения», - сказано в сообщении Народной милиции ДНР.

Правоохранители Донецкой народной республики также отметили, что «действия украинской стороны красноречиво демонстрируют мировому сообществу, что достижение мира в Донбассе не является их приоритетом».

Напомним, контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие, которое было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запреты на ведение любого вида огня, а также на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

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