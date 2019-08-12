Кашпировскому 80 лет: как главному «телецелителю» СССР живется Нью-Йорке

Для кого-то целитель всея страны, для других - шарлатан. А еще психотерапевт, атлет и ведущий телесеансов гипноза. Все это - Анатолий Кашпировский. Миллионы человек в 90-е годы послушно усаживались перед экранами, чтобы услышать его фирменное «Даю установку». Сегодня Кашпировский отмечает 80-лений юбилей.

Спустя 30 лет многие все равно верят в его целительную силу. Пенсионерка Светлана Киселева уверена, что сеансы Кашпировского помогли ей избавиться от аллергии на кошек.

«Я стала заряжать кремы, я стала заряжать воду, все это я принимала, всем этим пользовалась. Я садилась перед телевизором, смотрела и чувствовала, что он заставляет меня прямо смотреть ему в глаза», - рассказывает женщина.

На закате СССР на экраны ворвалась целая плеяда целителей: Чумак, Джуна, Кашпировский. Миллионы советских граждан собирались у голубых экранов и верили, что Кашпировский вылечит их от любых болезней. Но кто он - гипнотизер, психотерапевт или просто авантюрист?

Сегодня на своей нью-йоркской кухне он, как всегда, в строгом черном, с той же челочкой, которая сводила с ума миллионы советских женщин. Спустя 30 лет Анатолий Кашпировский все еще скрывает секрет своего метода за туманными формулировками.

«Моя работа влияет на ткань, на соматические нарушения. И когда они происходят, их чувствовать нельзя, ибо это молекулярный уровень, молекулы мы чувствовать не можем», - объясняет он.

С залом Кашпировский, который 25 лет был врачом Винницкой психбольницы, умел работать виртуозно. Об этом вспоминает его друг и бывший коллега, врач-гипнолог Игорь Разыграев.

«Он супермастер гипноза. Я видел, как ему требовались одна-две секунды чтобы 20 человек спали», - рассказывает он.

В 1993 году Минздрав России запретил массовые сеансы Кашпировского. Тогда он объявил, что теперь проводит только оздоровительные беседы. Но и после этого не отошел от дел. Уехал в США, где лечит от кариеса и ожирения в конференц-залах гостиниц. Стоимость сеанса составляет 35 долларов. От желающих нет отбоя. Регулярно приезжает с гастролями и в страны бывшего СССР.

Разменяв девятый десяток, сидеть сложа руки Кашпировский не намерен. Он собирается в очередное оздоровительное турне, чтобы как в старые добрые времена, так сказать, заряжать надеждой.