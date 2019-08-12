Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кашпировскому 80 лет: как главному «телецелителю» СССР живется Нью-Йорке

Юлия Шатилова
09:04 12.08.2019
Сегодня Анатолий Кашпировский отмечает свой юбилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Для кого-то целитель всея страны, для других - шарлатан. А еще психотерапевт, атлет и ведущий телесеансов гипноза. Все это - Анатолий Кашпировский. Миллионы человек в 90-е годы послушно усаживались перед экранами, чтобы услышать его фирменное «Даю установку». Сегодня Кашпировский отмечает 80-лений юбилей.

Спустя 30 лет многие все равно верят в его целительную силу. Пенсионерка Светлана Киселева уверена, что сеансы Кашпировского помогли ей избавиться от аллергии на кошек.

«Я стала заряжать кремы, я стала заряжать воду, все это я принимала, всем этим пользовалась. Я садилась перед телевизором, смотрела и чувствовала, что он заставляет меня прямо смотреть ему в глаза», - рассказывает женщина.

На закате СССР на экраны ворвалась целая плеяда целителей: Чумак, Джуна, Кашпировский. Миллионы советских граждан собирались у голубых экранов и верили, что Кашпировский вылечит их от любых болезней. Но кто он - гипнотизер, психотерапевт или просто авантюрист?

Сегодня на своей нью-йоркской кухне он, как всегда, в строгом черном, с той же челочкой, которая сводила с ума миллионы советских женщин. Спустя 30 лет Анатолий Кашпировский все еще скрывает секрет своего метода за туманными формулировками.

«Моя работа влияет на ткань, на соматические нарушения. И когда они происходят, их чувствовать нельзя, ибо это молекулярный уровень, молекулы мы чувствовать не можем», - объясняет он.

С залом Кашпировский, который 25 лет был врачом Винницкой психбольницы, умел работать виртуозно. Об этом  вспоминает его друг и бывший коллега, врач-гипнолог Игорь Разыграев.

«Он супермастер гипноза. Я видел, как ему требовались одна-две секунды чтобы 20 человек спали», - рассказывает он.

В 1993 году Минздрав России запретил массовые сеансы Кашпировского. Тогда он  объявил, что теперь проводит только оздоровительные беседы. Но и после этого не отошел от дел. Уехал в США, где лечит от кариеса и ожирения в конференц-залах гостиниц. Стоимость сеанса составляет 35 долларов. От желающих нет отбоя. Регулярно приезжает с гастролями и в страны бывшего СССР.

Разменяв девятый десяток, сидеть сложа руки Кашпировский не намерен. Он собирается в очередное оздоровительное турне, чтобы как в старые добрые времена, так сказать, заряжать надеждой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.08.2019, 09:38
Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации
Дата12.08.2019, 01:21
Воины неба: в России отмечается День Военно-воздушных сил
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 01:50
«Пустил-забыл»: новейший Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:02 В стране и мире
Порошенко приехал на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
09:53 В стране и мире
В Красноярском крае обнаружили четырех погибших туристов
09:04 В стране и мире
Видео
Кашпировскому 80 лет: как главному «телецелителю» СССР живется Нью-Йорке
07:49 В стране и мире
На Украине назвали условия полного краха экономики страны
07:17 В стране и мире
В России разъяснили новые правила рыбалки
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве
Семьдесят голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Спецназ и мертвый космонавт: исследователь обнаружил «причину» гибели группы Дятлова на бракованном фото
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Эксперты рассказали о пользе кофе при депрессиях
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.