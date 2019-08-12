Президент Туркменистана захотел приобрести всю линейку автомобилей Aurus после осмотра лимузина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым осмотрели российский лимузин Aurus Senat, который был привезен для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме, после чего туркменский лидер заявил о желании приобрести всю линейку данных автомобилей.

Перед началом мероприятия президент Туркменистана встретил главу российского кабмина у входа в конгресс-центр «Аваза», где проходит форум, после чего Бердымухамедов и Медведев проследовали к демонстрируемому там Aurus Senat.

После знакомства с новинкой, Бердымухамедов сообщил Медведеву, что Туркменистан хочет приобрести всю линейку автомобилей марки Aurus. В ответ российский премьер сказал, что «заявка принята».

Aurus Senat цвета «lustre white» («искрящийся белый») был произведен в июле 2019 года Государственным научным центром «НАМИ» специально для показа на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Данная версия машины пока существует в единственном экземпляре.