Трагическое падение колумбийских военных с вертолета на авиашоу попало на видео

Двое военнослужащих скончались в результате трагического инцидента, который произошел на авиашоу в колумбийском городе Медельин. Кадры ЧП были опубликованы в Сети.

Военные упали с большой высоты во время проведения воздушной части парада. Перед падением они держали флаг Колумбии, который был закреплен вместе с ними на тросе, свешенном с вертолета.

Как сообщает радио Caracol, Военно-воздушные силы Колумбии выразили соболезнования родственникам погибших. В связи с трагедией зона проведения шоу была закрыта. Экстренные службы устанавливают все обстоятельства инцидента.