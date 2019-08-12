На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве

На стадионе в украинском городе Львове прозвучала песня с признанием в любви к Москве. Хит Тимати и DJ Smash «Moscow never sleeps» зрители услышали перед футбольным матчем третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Команды «Карпаты» и «Мариуполь» встретились во Львове 11 августа и сыграли в ничью. Перед началом игры звукорежиссер включил на стадионе песню, в которой поется о любви к Москве.

Об инциденте в своем аккаунте на Facebook рассказал главный редактор портала «Tribuna.com Украина» Олег Щербаков.

«Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал», – отметил в комментариях исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишина в социальной сети.

Он также отметил, что виновники «инцидента» не должны остаться безнаказанными.