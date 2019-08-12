На Украине назвали условия полного краха экономики страны

Экономику Украины ждут трудности, если трудоспособное население продолжит мигрировать за рубеж. Такое мнение высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Специалист уверен, что после того как украинские мигранты окончательно осядут за границей, перевезут туда своих родных и перестанут посылать в страну деньги, станет значительно сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.

В эфире YouTube-канала PolitWera Саливон также заявил, что наиболее важным условием стабильности экономики страны является внешнее финансирование.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», - сказал глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.

Напомним, ранее была озвучена сумма долга Украины перед СНГ. Так страна не перечислила средства на сумму более 300 миллионов рублей. Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, однако юридически Украина до сих пор остается полноценным участником Содружества Независимых Государств.