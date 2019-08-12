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В России разъяснили новые правила рыбалки

Вера Чернышева
07:17 12.08.2019
Главным нововведением станет закрепление права на бесплатную рыбалку почти на всех водоемах.
В России разъяснили новые правила рыбалки
© Фото: pixabay

Новый закон о любительской рыбалке обобщит уже действующие в России нормы. С 1 января 2020 года для всей страны будут установлены единые правила рыболовства, согласно которым ловить рыбу при помощи сетей, взрывчатки и других приспособлений, помимо удочек, будет запрещено.

Главным нововведением станет закрепление всеобщего понятия о свободной и бесплатной рыбалке. Платной она теперь может быть только на водоемах, где рыбу выращивают специально.

Остальные правила рыболовства, которые закрепляет закон, уже были установлены в стране ранее.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», - пояснил «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Для каждого отдельного бассейна перечень разрешенных орудий лова с нового года либо расширяется либо сужается. Например, запрещенные жаберные сети можно будет использовать некоторым рыбакам в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбный промысел является основным способом пропитания. Электроудочки же нельзя будет использовать нигде, по словам специалистов, они наносят существенный ущерб, «убивая практически все живое до дна водоема».

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