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Семьдесят голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Роман Захаров
06:21 12.08.2019
Из-за нехватки пищи животные ведут себя агрессивно, появился риск нападения медведей на человека.
Семьдесят голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
© Фото: pixabay.com

На Камчатке примерно 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кроноцкого заповедника.

«На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут “Загадки Хакыцина”, наблюдается крупное скопление голодных хищников», - информирует заповедник.

В сообщении отмечается, что животные проявляют агрессию. По данным Кроноцкого заповедника, необычное поведение медведей связано со «слабым заходом нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера», из-за чего хищникам не хватает еды.

В следствии острой конкуренция за пищу медведи стали чаще конфликтовать между собой, кроме того, возник риск проявления агрессии в отношении человека. В частности, уже имел место прецедент, когда животное пыталось атаковать группу из трех человек, однако в последний момент поменяло свои планы и никто не пострадал.

Сотрудники заповедника предупреждают: если ситуация с нерестом не изменится, то туристические программы в бассейне Курильского озера придется закрыть.

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