Вслед за Россией: США отправят человекоподобного робота на МКС
Американский андроид ранее уже выполнял различные работы на МКС.
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Человекоподобный робот Robonaut2 отправится на Международную космическую станцию (МКС) от США не ранее конца 2019 года. На тот момент российский андроид Федор уже завершит свою первую миссию в космосе.
Robonaut2 полетит на станцию не впервые: с 2011 по 2018 годы робот выполнял на МКС различные задания, пока не вышел из строя. На Земле он проходит ремонт и модернизацию.
«Не ранее конца 2019 года», – ответил на вопрос о сроках отправки Robonaut2 собеседник РИА Новости в NASA.
Андроид Федор (официально Skybot F-850) полетит в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-14» 22 августа. Обратно он вернется уже 7 сентября, после того как на МКС с ним проведут ряд экспериментов.