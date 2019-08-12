Вслед за Россией: США отправят человекоподобного робота на МКС

Человекоподобный робот Robonaut2 отправится на Международную космическую станцию (МКС) от США не ранее конца 2019 года. На тот момент российский андроид Федор уже завершит свою первую миссию в космосе.

Robonaut2 полетит на станцию не впервые: с 2011 по 2018 годы робот выполнял на МКС различные задания, пока не вышел из строя. На Земле он проходит ремонт и модернизацию.

«Не ранее конца 2019 года», – ответил на вопрос о сроках отправки Robonaut2 собеседник РИА Новости в NASA.

Андроид Федор (официально Skybot F-850) полетит в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-14» 22 августа. Обратно он вернется уже 7 сентября, после того как на МКС с ним проведут ряд экспериментов.