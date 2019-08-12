К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

28 августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список «потенциально опасных». Астероид 2019 OU1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше самой известной и крупнейшей египетской пирамиды, известной как Великая пирамида Гизы или пирамида Хеопса.

По данным NASA, астероид 2019 OU1 так сильно приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, астероид пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров.

Ранее стало известно, что в 70 тысяч километрах от Земли пролетел огромный астероид со скоростью 88,5 тысячи км/ч. Опасный астероид зафиксировали ученые из Бразилии. До этого о нем ничего не было известно. Астероид получил название 2019 OK. По мнению ученых, воздействия от объекта такого размера будет достаточно, чтобы «опустошить город».