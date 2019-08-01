На Кольцевой линии в метро появится новая станция

В Московском метро возобновят строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии, которая была спроектирована еще в 50-х годах прошлого века. Тогда станция должна была называться «Площадь Коммуны», но ее строительство так и не было начато. В 90-х годах была предпринята еще одна попытка строительства, но и она оказалась безуспешной.

«Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая станция будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом мира». С «Суворовской» можно будет сделать переход на станцию «Достоевская».