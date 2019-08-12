Российских студентов будут отчислять по совету искусственного интеллекта

Искусственный интеллект будет давать рекомендации по отчислению студентов вузов в России. Соответствующий сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью должен появиться уже к 2021 году, сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

В частности, искусственный интеллект будет анализировать цифровой след студентов и оценивать их успеваемость, активность на лекциях, а также участие в общественной жизни и поведение.

Сервис на основе полученных данных будет помогать руководству вузов с определением стратегии образовательной активности учащихся. Например, искусственный интеллект будет рекомендовать поощрять студентов, советовать им пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, либо же предупреждать о ненадлежащем поведении и отчислять.

По словам Киясова, таким образом появится возможность исключить предвзятость со стороны преподавателей. Для тестирования системы будут выбраны несколько вузов. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта начнется в этом году, а через несколько лет в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Вместе с тем директор EDCrunch University отметил, что рекомендации системы не будут обязательными к исполнению. Окончательное решение о судьбе студента останется за деканатом, сообщает РИА Новости.