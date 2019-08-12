Радикалы изрезали украинцу одежду из-за российской символики

Одежда с российской символикой стала причиной нападения группы радикалов на мужчину в украинском Хмельницком. Заметив в кафе человека в рубашке с символами РФ, националисты потребовали от соотечественника избавиться от одежды.

Как выяснилось, мужчина приобрел рубашку в Испании и даже не заметил нашивок, на которых радикалы разглядел российские флаг и герб, советские серп и молот, и надпись «ОМОН». Группа националистов потребовала от посетителя кафе снять рубашку. Мужчина не возражал и не сопротивлялся, но радикалы начали срезать нашивки ножом.

На опубликованном в YouTube видео слышно, как супруга посетителя кафе пытается возмущаться действиями молодых людей. Однако радикалы не обращают на женщину никакого внимания. При этом они обещают купить мужчине одежду сине-желтого цвета.

Ранее стало известно, что в городе Яготине Киевской области, украинские радикалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.