Рейс Москва-Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за лесных пожаров

В аэропорту Красноярска рейс Москва – Иркутск, выполняемый авиакомпанией S7, совершил внеплановую посадку.

«Совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма», - поступило объяснение пассажирам лайнера.

Борт вылетел из аэропорта Домодедово в 19:00 по московскому времени в среду, 31 июля. Внеплановая посадка в Красноярске случилась в 01:30 по московскому времени, передает ТАСС. По предварительной информации самолет с пассажирами пробудет в аэропорту около двух часов.

Ранее, в Красноярск прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, чтобы провести совещание по борьбе с лесными пожарами в Сибири. Наиболее сложная пожароопасная обстановка отмечается в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятии, где полыхают сотни тысяч гектаров тайги.