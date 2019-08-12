Туристы обнаружили боеприпасы времен ВОВ рядом с пляжем под Волгоградом
Находка была сделана местными отдыхающими. Боеприпасы были уничтожены специалистами на полигоне Прудбой.
© Фото: Пресс-служба ЮВО
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены вблизи пляжа на водохранилище под Волгоградом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Уточняется, что находка была сделана местными отдыхающими.
«Специалистами группы разминирования опасная находка была классифицирована как артиллерийский снаряд и три ручные противопехотные гранаты времен ВОВ», - говорится в сообщении.
Также известно, что боеприпасы были уничтожены на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Всего в регионе с начала года было уничтожены более тысячи боеприпасов различного калибра.