Тягучая угроза: эксперты рассказали, какой мед наиболее опасен

Эксперты убеждены, что мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей. Чтобы установить, вреден ли продукт, необходимо сначала его проверить в лаборатории, и лишь затем употреблять.

Агрохимики и пчеловоды придерживаются одного мнения: если отравленная пчела не умерла сразу и вернулась в улей, то мед будет заражен.

«Надо смотреть, насколько много этого вещества в него (мед - прим. ред.) попало, и может ли быть опасной для человека такая концентрация», - отметил заведующий лабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра «Немчиновка» Михаил Кузьмич.

В свою очередь глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов отметил, что такой мед можно есть только после проверки в лаборатории, уточняет РИА Новости.

Ранее депутаты Государственной думы обратились в Генпрокуратуру по факту массовой гибели пчел практически во всех регионах России. Речь идет о Рязанской, Курской, Липецкой, Московской областях. Также проблема затронула Башкирию, Удмуртию, Мордовию и другие регионы страны.