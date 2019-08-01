Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ

США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров. Данные о поддержке ВСУ с 2014 по 2018 годы опубликовало Министерство обороны Украины.

«Большая помощь приходит от наших иностранных партнеров. Больше всего – из Соединенных Штатов. Сумма технической поддержки от них составляет 70% от общей помощи», – говорится в сообщении информационного агентства ведомства на Facebook.

Согласно опубликованной инфографике, за четыре года США поставило ВСУ пять тысяч приборов ночного видения, две тысячи бронежилетов, 500 радиостанций, 147 бронетранспортеров, 80 медицинских автомобилей, 48 бронированных внедорожников, 20 противоминометных радаров и столько же миноискателей, 14 контрбатарейных радаров, пять скоростных катеров, а также вложило 12 млн долларов США в беспилотники и 7,6 млн – в создание военно-полевых госпиталей.

Также уточняется, что в разных объемах в 2015-м году помощь Украине поступала от Великобритании и Евросоюза. В 2014-м – от Франции, Канады, Германии, Дании и Словакии.