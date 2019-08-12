В ЕС задумались о непризнании российского гражданства у жителей Донбасса

Решение Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей обеспокоил Брюссель, где задумались о принятии мер вплоть до непризнания соответствующих документов.

В настоящее время подразделения Еврокомиссии сотрудничают с Европейской службой внешних связей и представительствами ЕС в Москве и Киеве - они разрабатывают общие рекомендации для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов.

Как уточняет сайт газеты «Известия», итоговое решение останется за странами-членами ЕС. Тем не менее, Латвия и Литва уже заявили о своих намерениях относительно документов, полученных жителями Донбасса: они собираются отказывать этим владельцам российских паспортов в Шенгенских визах.

В Москве назвали такую позицию лицемерной. Российские представители обратили внимание на то, что такие меры принимаются исключительно из геополитических интересов.

Ранее в МИД Эстонии приняли решение, что страна не будет признавать российские паспорта, которые были выданы жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России. Эстонские власти уже принимали аналогичное решение в отношении российских паспортов, которые были выданы жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ о праве жителей ДНР и ЛНР ходатайствовать о российском гражданстве в упрощенном порядке. Свое решение он объяснил гуманитарными причинами, добавив, что жителям юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нужна защита.

Киев на этот шаг отреагировал крайне негативно: глава МИД Украины Павел Климкин назвал его «вмешательством во внутренние дела» государства.

В свою очередь, президент России такую реакцию назвал странной и напомнил, что упрощенную схему выдачи паспортов практикуют многие страны, в том числе граничащие с Украиной Польша, Венгрия и Румыния.