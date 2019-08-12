Бывший астронавт рассказал о зарплатах в НАСА

Около 155 тысяч долларов в год может получать астронавт НАСА. Речь идет о максимальной сумме зарплаты, в рублях которая составляет чуть больше 10 миллионов рублей.

«Максимально астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата приблизительно 155 тысяч долларов (около 13 тысяч долларов в месяц)», - рассказал бывший астронавт НАСА Скотт Келли.

Американский астронавт Скотт Келли в общей сложности провел в космосе 520 суток и 10 часов, совершив 4 полета. До НАСА Кейли служил в морской авиации в Атлантике, Средиземном и Красном морях, Персидском заливе. Позже он стал летчиком-испытателем. Сейчас Келли 55 лет и он имеет звание капитана 1-го ранга ВМС. Первого апреля 2016 года астронавт уволился из НАСА.

Келли пояснил, что при поступлении в отряд астронавтов НАСА военнослужащие продолжают числиться на военной службе, поэтому заработная плата им начисляется как в оборонном ведомстве, пишет РИА Новости. В целом выходит, что астронавты-военнослужащие получают немного больше, чем их гражданские коллеги, поскольку часть их доходов не облагается налогом.

Кроме этого, астронавтам оплачивают страховку, больничный и отпуск. И они имеют более выгодные условия в отношении пенсионных выплат.