Трамп рассказал, как прошли переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным получился конструктивным.

Ранее лидеры двух государств провели переговоры по телефону по инициативе американской стороны. Дональд Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге, что сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Он также добавил, что при необходимости воспользуется этим предложением.

«Это был короткий, но конструктивный разговор», - приводит слова американского лидера ТАСС.

В свою очередь Путин оценил предложение Трампа о помощи, как залог того, что «в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами».