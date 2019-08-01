Латвийский депутат назвал «несчастьем» победу СССР над нацистской Германией

Победа СССР над фашистскими захватчиками стала «несчастьем» для Латвии. Об этом в Рижской городской думе заявил руководитель фракции партии «Все – Латвии» Дайнис Лоцис.

Заявление депутата прозвучало в годовщину освобождения второго по величине города в Латвии Каунаса от немецких захватчиков. Потеря Каунаса существенно ослабила положение немецкой группы армий «Север», так как город в 1944 году был мощным укрепленным районом вермахта и крупным шоссейным и железнодорожным узлом, который соединял пути по всей Прибалтике и открывал широкие возможности для маневрирования солдат нацистской Германии.

«К сожалению, не все понимают, что это была за „победа“, какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», – цитирует Лоциса РИА Новости.

Политическая партия «Все – Латвии» входит в состав правительства государства и придерживается националистических взглядов. В частности, депутаты поддерживают перевод детских образовательных учреждений на латышский язык обучения, несмотря на то, что на русском в Латвии говорят порядка 40% населения, а также снос памятников советской эпохи.