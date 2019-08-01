«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока-2» на 71%

Проектная компания по строительству «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила, что на данный момент уложено 1739 километров труб, что составляет 71% от общей протяженности строящейся магистрали.

Ранее стало известно когда поступит первый газ по «Северному потоку-2». Ожидается, что к полуночи 31 декабря 2019 года.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода - около 71% от его общей протяженности», - приводит сообщение «Газпрома» РИА Новости.

Напомним, что глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле сообщил о получении разрешения на строительство «Северного потока - 2» от всех стран-партнеров проекта, кроме Дании. При этом он подчеркнул, что задержек по реализации газопровода не ожидается.