Неизвестный с ножом убил полицейского в Сургуте

Неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на сотрудников полиции. Трагедия произошла в Сургуте первого августа около 22:40 по местному времени.

В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном человеке во дворе жилого дома на улице Пушкина. На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы.

Во дворе дома сотрудники полиции обнаружили обозначенного мужчину и попытались его задержать, однако тот оказал активное сопротивление. Он нанес сотрудникам правопорядка несколько ножевых ранений, убив одного и ранив другого.

Как уточнили в управлении МВД РФ по ХМАО, раненый сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие. Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. В полиции сообщили, что семья погибшего сотрудника получит необходимую помощь.