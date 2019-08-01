Трамп объявил о новых пошлинах против Китая на $300 млрд

США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам американского лидера, недавно представители США провели в КНР «конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».

«Мы полагали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, китайская сторона приняла решение о пересмотре соглашения до подписания», - написал глава государства в своем Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, «недавно Китай согласился покупать у США сельхозпродукцию в больших количествах, однако не сделал этого».

В заключении американский лидер добавил, что сейчас торговые переговоры продолжаются, и «в ходе переговоров США начнут 1 сентября вводить незначительные дополнительные пошлины в размере 10% на оставшийся импорт из Китая, оценивающийся в 300 миллиардов долларов».

Напомним, в конце июня Трамп позитивно оценивал перспективы заключения торговой сделки с Китаем.