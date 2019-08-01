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«Пожирающие друг друга»: эксперт рассказала о методе отжига в тушении лесных пожаров

Наталия Майорова
22:48 01.08.2019
Эксперт подчеркнула, что любой способ тушения лесного пожара должен выполняться профессионалами.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Существуют разные способы тушения пожаров, однако в большинстве случаев они ликвидируются так называемым отжигом – когда один пожар пускается навстречу другому, а второй остается без подпитки. В результате они буквально «пожирают» друг друга. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала руководитель программы «Феникс» Анна Барне.

Она подчеркнула, что отжиг применяется в случаях, когда необходимо сдержать крупные пожары на решающих направлениях: например, чтобы они не ушли к каким-либо ценным частям леса или в сторону населенных пунктов.

«Это может сделать только профессионал. Потому что для того, чтобы потушить пожар таким способом, нужно учитывать рельеф местности, силу ветра, время года, наличие лесных горючих материалов», - обратила внимание эксперт.

Вместе с тем она сообщила, что пожары также могут тушиться сбросами, однако в этом случае существуют ограничения.

«Так пожар можно потушить только на время. Лесной пожар всегда уходит под корни. Как бы красиво не выглядел сброс воды, пожар вылезает снова и тушить его еще сложнее. Если сброс произведен удачно, то на какое-то время он может оказать помощь», - добавила Барне.

По ее словам, у авиации при тушении пожара есть много ограничений.

«Очень трудно точно сбросить воду: самолет когда сбрасывает воду не останавливается. Если летчик не точно это сделает – вода пропадет. Если попадет в край – получим распространение пожара. Нужно делать очень грамотно и хорошо», - заметила она.

Эксперт прокомментировала пожары, которые охватили лесные массивы в Сибири. По ее мнению, возгорания находятся на той стадии, когда сделать уже практически ничего нельзя.

«Можно только ждать, пока пройдут дожди, но тучи обходят этот фронт. Очень трудно вызвать искусственные осадки, потому что они не всегда там бывают. Это прекрасный способ», - заключила она.

В свою очередь накануне директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН академик Валентин Власов заявил, что инициатива «Авиалесоохраны» по применению против сибирских лесных пожаров йодистого серебра в виде искусственных осадков будет малоэффективна. Более того, ученый считает, что это вовсе бессмысленно.

В настоящее время  самолеты Минобороны России привлечены к тушению пожаров в Красноярском крае. Они будут вылетать не менее 20 раз в сутки в соответствии с разработанным планом-графиком полетов.

В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

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