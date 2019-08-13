«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии

Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет. Предположительно, хищная рыба застала времена правления Генриха VIII в Великобритании и отца Ивана Грозного - Василия III в России.

Исследователи полагают, что акула родилась в 1505 году. Определить возраст рыбы ученым удалось благодаря ее размерам: гренландские акулы вырастают на сантиметр ежегодно. Жизнь этой рыбы длится сотни лет.

В частности, длина обнаруженной особи составила 5,4 метра.

«Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане», - заявил профессор Ким Пребел.

В настоящее время ученые анализируют ДНК обнаруженной акулы с целью установить, какие гены отвечают за продолжительность жизни этого вида, уточняет издание The Sun.

Основной рацион гренландской полярной акулы - рыба. Однако до сих пор достоверно не установлено, как охотится этот вид. При этом в желудках гренландских акул неоднократно находили куски оленей и лошадей.

Минимальная продолжительность жизнь такой акулы - 272 года. Особи могут достигать 7,3 метра, а их вес может оцениваться до полутора тонн. В Исландии мясо гренландской акулы считается национальным блюдом.