Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой

Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу. Об этом рассказал приятель девушки Александр.

Днем Рассказова позвонила ему и попросила приехать к ней домой – там она находилась вместе с подругой, где накануне прошла вечеринка с алкоголем. Александр отмечает, что Рассказова была в «заторможенном состоянии» и вызвала на дом специалиста из наркологической клиники.

Медик поставил девушке капельницу, в результате чего она уснула. После этого специалист предупредил, что оставлять Рассказову одну нельзя, и уехал. Спустя три часа приятель девушки обеспокоился ее состоянием.

«Мне показалось, что Жанна как-то странно дышит, как будто храпит, и я попытался разбудить ее», - цитирует слова Александра «Московский комсомолец».

После этого Рассказова вышла на кухню, однако буквально сразу стала задыхаться и потеряла сознание. Мужчина вызвал медиков, но спасти девушку не удалось.

По данным сайта, у Рассказовой было хроническое заболевание, из-за которого она постоянно принимала лекарства. Однако этот факт девушка утаила от нарколога. Предположительно, из-за несовместимости медикаментов могла произойти остановка сердца.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Жанна Рассказова умерла в квартире в Москве. Она работала диджеем в столичных клубах, а несколько лет назад стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.