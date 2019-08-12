Британцы массово закупают продукты перед Brexit

В Великобритании простые жители готовятся к Brexit и запасаются продуктами, медикаментами и другими средствами первой необходимости. На закупки уже потрачено около 4 миллиардов фунтов стерлингов (более 316 миллиардов рублей).

Были проведены опросы, согласно которым, британцев пугают перспективы задержки поставок товаров в страну в случае, если Великобритания так и не договорится с ЕС. Исследования показали, что каждый пятый гражданин Соединенного Королевства закупается необходимыми товарами. Более 800 тысяч британцев уже потратили более 1 тысячи фунтов на покупки (чуть меньше 80 тысяч рублей).

Однако, массовые закупки еще не доросли до того максимума, который был достигнут в марте этого года, когда Британия готовилась покинуть Евросоюз, как и планировалось изначально, сообщает The Guardian с ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit. Тогда британцы потратили 4,6 миллиардов фунтов стерлингов на товары первой необходимости.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта 2019 года. Однако, из-за неудачного голосования его перенесли на 31 октября текущего года.