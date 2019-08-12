Турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани
Инцидент произошел на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края.
© Фото: МЧС РФ
Российский турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани. Об этом сообщили представители регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
По данным спасателей, инцидент произошел на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края. Мужчина сорвался со скального участка в обрыв.
Турист получил различные травмы. Для его эвакуации потребовался вертолет. Ми-8 со спасателями и медиками на борту вылетел с базы в Сочи.
«32-летний турист из Армавира в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени», - говорится в сообщении.