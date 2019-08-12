В США ужесточат правила получения виз

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз. Теперь заявители будут чаще получать отказ на основании несоблюдения стандартов доходов.

В частности, нововведение выдвинул помощник американского президента по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер. Правило вступит в силу уже 15 октября. Согласно ему заявления на временные или постоянные визы для граждан могут быть отклонены по двум причинам: из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. Сюда относится социальное обеспечение, а также талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Таким образом, для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США.

По словам и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США Кена Кучинелли, благодаря нововведению администрация Трампа «обеспечивает ситуацию, при которой иммигранты могли бы сами себя содержать и добились бы успеха в Соединенных Штатах».

«Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой долей вероятности стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту», - заявил он.

Эксперты убеждены, что новое правило стане одной из наиболее радикальных мер администрации президента США, направленных на ограничение легальной миграции. В свою очередь, защитники иммигрантов увидели в данном плане попытку сократить легальную иммиграцию без одобрения конгресса с целью изменить американский закон, добавляет Reuters.

В настоящее время большая часть иммигрантов не имеют права на участие в основных программах помощи, пока не получат грин-карты. Теперь категория людей, которая может получить отказ в получении такой карты, увеличилась из-за нового правила.