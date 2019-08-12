В Сети появилось фото самого уродливого помолвочного кольца

Ювелирное изделие, подаренное девушке на помолвку, вызвало настоящую дискуссию в Сети. Сама владелица кольца сообщила, что «стыдится его» и опубликовала фотографии, которые активно начали обсуждать и высмеивать.

Украшение выглядит странно: центральный зеленый камень можно увидеть только с определенного ракурса. Ободок кольца сделан в виде латинской буквы «V», инкрустированной небольшими синими камнями. Само украшение выполнено из трех камней зеленого цвета, в оправе, по всей видимости, из бриллиантов. Комментаторы назвали украшение невесты «ювелирным пинцетом» и «больным смайликом».

Пользователи Сети согласились с владелицей кольца, которая анонимно разместила свой пост в Facebook, что оно ужасно. Девушка специально сделала фото украшения с разных ракурсов, чтобы его могли разглядеть. На что комментаторы заметили, что на кольцо не стоит смотреть ни с одного угла. «Это отвратительно с любого ракурса!» - написал один из пользователей.

Кто-то заметил, что ювелирное изделие сделано безвкусно, так как цвета камней не сочетаются. Так же было отмечено, что кольцо будет неудобно носить, и оно быстро загрязнится, пишет Daily Mail. Другие пользователи сравнили украшение с «зеркалом» и «кольцом наизнанку».