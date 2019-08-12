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Феноменальная победа: российская команда показала наилучший результат в конкурсе «Глубина»

Александра Селезенева
19:53 12.08.2019
Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в Персидском заливе в Иране с 3 по 13 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие одержали феноменальную победу в конкурсе «Глубина» на этапе «Резка и сварка» в Иране. Об том, как проходили соревнования рассказал «Звезде» начальник кафедры водолазной подготовки и судоподъема ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Александр Озерный.

«Показали очень хорошие результаты, выполнили максимальную длину резки - 86 сантиметров, ближайшие конкуренты, которые заняли второе и третье места, у них составила длинна реза 31 и 35 сантиметров, то есть мы превзошли результаты практически в два раза», - рассказал он.

По словам Озерного, работы по резке и сварке проводились на глубине до пяти метров. Резка металла велась одним электродом, толщина металла составляла пять миллиметров. От специалистов требовалось посредством одного электрода разрезать максимальный шов.

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в Персидском заливе в Иране с 3 по 13 августа. В нем участвуют шесть стран - Россия, Венесуэла, Китай, Иран, Сирия и ЮАР.

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