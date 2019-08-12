В Госдуме рассмотрят проект о получении патентов в электронной форме

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о праве получения патентов в электронной форме. Вместе с этим, правообладатели смогут вместе с регистрацией объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели.

В соответствии с текстом проекта, предлагается предоставлять в электронном виде «охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение». При этом сохраняется возможность получения бумажного патента по желанию.

Трехмерные же модели станет возможным прилагать при заявках на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. Предполагается, что данные нововведения ускорят и упростят сопоставление патентуемого объекта с имеющимися в госреестрах. Законопроект подготовлен в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика РФ».