«Исполнял долг»: грубо крестивший ребенка священник объяснил свой поступок

Игумен Фотий, фигурант громкого видео с крещением ребенка в Покровском храме Гатчинского района Ленинградской области, рассказал «Звезде» о своей позиции в связи со случившимся. Напомним, Фотий попал в сводки СМИ после того, как весьма грубо обращался с ребенком во время ритуала.

Священник не считает себя виноватым. Он случайно узнал о появлении видео крещения по радио, так как не пользуется Интернетом и не продвинут в современных СМИ. Сам он охарактеризовал ситуацию как «много шума из ничего» и выразил мнение, что родителям ребенка просто нужно было вести себя спокойнее.

«Родители и крестные оказались людьми, весьма далекими от церковной жизни, некатехизированными. Тем не менее, я пошел навстречу. Этого доброго жеста они не оценили. Считаю, что исполнял свой пасторский долг и делал то, что должен был делать как священник», - заявил Фотий.

Кадры ритуала с его участием появились в СМИ 12 августа. Во время таинства священнослужитель не церемонился с ребенком, несколько раз с силой окуная малыша в воду. Фотия не смутили ни плач ребенка, ни попытки матери забрать его. После случившегося священника отстранили от службы.