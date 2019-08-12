В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв газа на Нагорной улице в российской столице произошел из-за проблем с оборудованием. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Москве.

По данным спасателей, речь идет о неправильном использовании газового оборудования. Хозяева помещения нарушили правила эксплуатации, что и привело к хлопку.

«По предварительной версии, происшествие по адресу: улица Нагорная, 18/3 произошло из-за нарушения правил безопасного пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры», - цитирует ТАСС заявление представителей ведомства.

Напомним, хлопок газа раздался на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Нагорной в Москве 12 августа. Причины инцидента уточняются.