В Раде опровергли отставку главы офиса Зеленского
Информацию о якобы отставке Богдана опубликовали украинские СМИ 1 августа.
© Фото: Sergii Kharchenko, globallookpress
Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, не подавал в отставку. Информацию об увольнении, которая ранее появилась в СМИ, опроверг заместитель Богдана Руслан Рябошапка.
Вместе с тем представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук также сообщил, что не слышал об отставке главы офиса украинского президента.
В то же время в Сети появилась якобы копия заявления Богдана, добавляет украинский телеканал «Наш».
Первого августа местные СМИ сообщили, что Богдан якобы написал заявление на увольнение. При этом о причине такого решения не сообщалось.