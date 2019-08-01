Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Раде опровергли отставку главы офиса Зеленского

Наталия Майорова
22:16 01.08.2019
Информацию о якобы отставке Богдана опубликовали украинские СМИ 1 августа.
В Раде опровергли отставку главы офиса Зеленского
© Фото: Sergii Kharchenko, globallookpress

Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, не подавал в отставку. Информацию об увольнении, которая ранее появилась в СМИ, опроверг заместитель Богдана Руслан Рябошапка.

Вместе с тем представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук также сообщил, что не слышал об отставке главы офиса украинского президента.

В то же время в Сети появилась якобы копия заявления Богдана, добавляет украинский телеканал «Наш».

Первого августа местные СМИ сообщили, что Богдан якобы написал заявление на увольнение. При этом о причине такого решения не сообщалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.08.2019, 15:34
Пентагон подтвердил сотрудничество с боевиками в Сирии
Дата01.08.2019, 18:19
Внимание к мелочам: представители иностранных делегаций осмотрели павильоны АрМИ в парке «Патриот»
Дата01.08.2019, 16:12
Овечкин рассказал о планах после завершения спортивной карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:26 В стране и мире
«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока-2» на 71%
23:00 В стране и мире
Неизвестный с ножом убил полицейского в Сургуте
21:17 В стране и мире
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ-3
21:04 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС спасли потерявшихся в Белом море туристов: видео
20:33 В стране и мире
В ЕК призвали Россию и Украину заключить газовый контракт на 10 лет
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Вторжение усатых: ученые предупредили о нашествии в Россию чужеродных насекомых
Видео
Обычный вечер в России: медведь спокойно гулял по городской набережной в Карелии
Видео
Каменные джунгли: в Перми питон пробрался в квартиру через канализацию
Видео
«Мальчик-акула» из Индии лишился 526 лишних зубов: видео
Пользователи Сети переругались из-за школьной задачи по математике
Видео
«Жара еще будет»: синоптики рассказали о погоде в августе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.