В Раде опровергли отставку главы офиса Зеленского

Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, не подавал в отставку. Информацию об увольнении, которая ранее появилась в СМИ, опроверг заместитель Богдана Руслан Рябошапка.

Вместе с тем представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук также сообщил, что не слышал об отставке главы офиса украинского президента.

В то же время в Сети появилась якобы копия заявления Богдана, добавляет украинский телеканал «Наш».

Первого августа местные СМИ сообщили, что Богдан якобы написал заявление на увольнение. При этом о причине такого решения не сообщалось.