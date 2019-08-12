Возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы

В посольстве США в Багдаде сработали сигналы тревоги в связи с тем, что в особо охраняемой зоне столицы Ирака упало несколько снарядов.

После удара разгорелся пожар. Его тушению препятствует продолжающаяся бомбежка – снаряды продолжают в произвольном порядке бить по городу.

Ранее идентичный инцидент уже произошел рядом с посольством. В так называемой «зеленой зоне», по которой приходятся удары, находятся здания госструктур и посольства иностранных государств. Об этом сообщает Sky News Arabia.