Возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы
Тушению возникшего после удара снарядов пожару препятствует продолжающаяся бомбежка.
© Фото: state.gov
В посольстве США в Багдаде сработали сигналы тревоги в связи с тем, что в особо охраняемой зоне столицы Ирака упало несколько снарядов.
После удара разгорелся пожар. Его тушению препятствует продолжающаяся бомбежка – снаряды продолжают в произвольном порядке бить по городу.
Ранее идентичный инцидент уже произошел рядом с посольством. В так называемой «зеленой зоне», по которой приходятся удары, находятся здания госструктур и посольства иностранных государств. Об этом сообщает Sky News Arabia.