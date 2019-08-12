В Минэкономразвития РФ заявили об отсутствии технической рецессии в стране

В Министерстве экономического развития России заявили об отсутствии технической рецессии в российской экономике. Иными словами, замедления темпов экономического роста не наблюдается.

«Темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По оценке министерства, рост валового внутреннего продукта в России в конце текущего года может составить 1,6-1,8% в годовом выражении.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году. Политик отметил, что в скором будущем проблема может привести к «взрыву» экономики. Примерные сроки, по оценкам Орешкина, составят до трех лет.