Боевики за сутки нанесли 13 ударов по мирным городам Сирии

Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали не менее 13 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Абтин, Алеппо и Эс-Салихия провинции Алеппо, Бейт-Джанауро, Кара-Галиа, Айн-Эль-Кантара, Сафсафа и Айн-Эль-Ашра провинции Латакия, Кара-Джурн провинции Идлиб, а также ЭЛь-Джейед, Дар-Хардата, Брайдидж и Хуайз провинции Хама», - сообщил военачальник на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Кроме того, сообщается, что за сутки из лагеря беженцев «Рукбан» по гуманитарному коридору вышли еще 261 человек. Всем им была оказана медпомощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания.