Буйство стихии: из-за тайфуна «Лекима» в Приморье выпала половина месячной нормы осадков

В Приморье из-за тайфуна «Лекима» выпало около половины месячной нормы осадков. Сильные дожди могут спровоцировать выход рек из берегов и наводнение.

В некоторых местах уровень воды поднялся более чем на метр. В крае объявлено штормовое предупреждение, в двух селах подтоплены дома и сельскохозяйственные угодья.

Последствия «Лекимы» уже переживают в Китае, где разгул стихии привел к эвакуации около миллиона человек. Сейчас тайфун потерял свою силу, но на акваторию Японского моря надвигается новый мощный «Крос», который, по прогнозам синоптиков, не обойдет северо-восток Приморья. К концу недели он принесет в регион новую порцию ливней.